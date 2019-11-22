Устранение симптомов запоя на дому: когда не обойтись без помощи профессионала

Запой – патологическое состояние, которое знакомо алкоголикам. Чем дольше человек смотрит на мир через дно бутылки, тем больше вреда он приносит здоровью. Алкогольная зависимость II и I стадии характеризуется частым возникновением запоев или, как называют врачи подобное состояние, абстинентный синдром. Чем раньше в сложившуюся ситуацию вмешается медик, тем быстрее получится спасти пациента.

Продолжительное употребление алкоголя негативно отражается на физическом и психическом состоянии. Осложнения не заставят себя ждать.

Когда срочно требуется вывод из запоя

Алкоголики не контролируют себя, поэтому часто их настигает запой дома. Пьяницы со стажем и те, кто не рассчитал свои силы, имеют во многом схожие симптомы. Сильная жажда, интоксикация организма, сухость в ротовой полости и головокружение одолевает человека. Клиническую картину дополняет боль в животе, тошнота. В подобной ситуации требуется оперативное выведение из запоя на дому, чтобы минимизировать возможный вред здоровью. Опасность состояния запоя заключается в том, что алкоголик увеличивает объем потребляемого спиртного. Ему ошибочно кажется, что новая порция алкоголя улучшит его состояние.

Этапы нормализации состояния здоровья

Оперативное вмешательство медика снижает вероятность развития необратимых патологических изменений жизненно важных органов и систем. В начале медик осмотрит пациента и определит степень тяжести его состояния. Второй шаг – выведения из организма накопленных ядов и токсинов. Для этого применяют физиологический раствор для устранения обезвоживания. Помимо этого, доктор устраняет судороги, состояние возбуждения и так далее. Специально подобранные препараты нормализуют сон и работу ЖКТ. Помимо физиологической составляющей, в деле борьбы с запоями значение имеет восстановление работы ЦНС. Пациенту назначают инъекции витаминов и питательных веществ. Это снижает негативное воздействие алкоголя на организм. Продолжительность процедуру колеблется от 2 до 4 часов, в зависимости от степени тяжести состояния.

Дальнейшее восстановление работы организма

Устранение симптомов запоя – часть работы. Доктор даст практические рекомендации, направленные на оздоровление организма. В каждом случае подбирают медикаментозные препараты и физиотерапевтические методы в индивидуальном порядке. В более тяжелых случаях рекомендовано помещение пациента в клинику для оказания ему профессиональной помощи на углубленном уровне.