Коломойский заявил, что ему вернут "Приватбанк" в ближайшее время

Бывший совладелец Приватбанка, олигарх Игорь Коломойский заявил, что в ближайшее время вернет себе банк. Об этом он сообщил изданию Kyiv Post.



"Международный валютный фонд знает, что Приватбанк будет возвращен в ближайшее время", - заявил олигарх.



Также он сообщил, что ему неизвестно, почему подконтрольный ему Никопольский завод ферросплавов выкупил на год аренду парковки перед главным офисом Приватбанка в Днепре.



По его словам, завод справедливо требует "компенсации от Привата".



"Если Приватбанк продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут и зайти в Приватбанк", - сказал Коломойский, имея в виду, что работники могут штурмовать банк.



Напомним, Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского на аукционе купил право на годичную эксплуатацию парковки возле главного офиса Приватбанка в Днепре.



Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Приватбанк не вернут Коломойскому.

