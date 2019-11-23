Госбюро расследований возбудило дело о слежке за оппозицией

Госбюро расследований Украины (ГБР) возбудило дело против департамента СБУ о слежке за депутатами Верховной рады и руководства партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", сообщила в пятницу пресс-служба партии. "Решение ГБР об открытии уголовного производства основывается на обращении народных депутатов,...

...которое стало реакцией на информацию, появившуюся в СМИ, о том, что департамент "К" СБУ получил задачу организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и народных депутатах от "Оппозиционной платформы - За жизнь": Медведчуке В. В., Шуфриче Н. И., Козаке Т. Р., Нимченко В. И., Загороднем Ю. И., Колтуновиче А. С., Волошине О. А., Дунаеве С. В., Столаре В. М., Абрамовиче И. О., Приходько Н. И., Пономареве А. С.", - сообщается на сайте партии.



Как сообщили в партии, в ГБР подчеркивают, что информация о совершении уголовных преступлений опирается на факты использования должностными лицами своего служебного положения и "незаконного влияния в какой-либо форме на народных депутатов политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с целью препятствования исполнения ими служебных обязанностей".



Сообщается, что Верховная рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности указанных депутатов. Следовательно, осуществление в отношении них каких-либо оперативно-розыскных действий является незаконным и содержит признаки тяжких уголовных преступлений.

