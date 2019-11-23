Зеленский обсудил с Трюдо встречу в Нормандском формате

В пятницу, 22 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили предстоящую встречу Нормандского формата.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Сообщается, что Трюдо положительно оценил договоренность о проведении встречи Нормандского формата 9 декабря, а также приветствовал освобождение украинских моряков и возвращения задержанных судов.



Как сообщалось, стала известна дата проведения саммита "нормандской четверки" - 9 декабря в Париже. Подтверждая дату, Москва попросила Берлин и Париж повлиять на Киев, чтобы тот начал выполнять Минские соглашения, включая их политическую часть.



После этого появилась информация, что стороны все-таки пришли к некоему согласию. Как со стороны России, так и со стороны Украины появились сообщения о согласовании некоего итогового документа, который утвердят на встрече в Париже.

