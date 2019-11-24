Почему солнцезащитные очки Prada стоит покупать в интернет-магазине «Слепая курица»

Солнцезащитные очки Prada получили широкую популярность, благодаря высокому качеству и продуманному дизайну каждой модели. Купить их можно по демократичной стоимости в интернет-магазине «Слепая курица». Здесь представлен широкий выбор аксессуаров с металлическими и пластиковыми оправами.

Разнообразие солнцезащитных очков Prada

Производитель со столетней историей выпускает солнцезащитные очки в разных вариантах исполнения. Они отличаются формой, цветом и типом линз, материалами изготовления, эффектами и прочими характеристиками. Покупатель может подобрать классические ободковые и полуободковые модели. Есть в ассортименте изысканные бабочки, не выходящие из моды капли, традиционные квадратные, круглые и прямоугольные формы, а также стильный кошачий глаз.

Цветовая палитра линз включает в себя коричневые, серебряные, черные, серые, зеленые, золотые и разноцветные решения. Все они производятся из инновационного пластика, гарантирующего абсолютную безопасность использования. Помимо однотонных линз, производитель предлагает варианты с эффектами – градиентные, зеркальные, поляризационные.

Покупка в магазине «Слепая курица»

На сайте https://slepayakurica.ru/solntsezashchitnyye-ochki-prada/ солнцезащитные очки Prada можно купить на наиболее выгодных условиях. Молодой интернет-магазин занимается продажей только оригинальных товаров. В его каталоге представлены мировые бренды, относящиеся к классам премиум и люкс.

Ежедневно ассортимент очков и аксессуаров пополняется новинками, что позволяет клиентам покупать самые модные и стильные варианты. Оригинальность и качество всех товаров подтверждаются декларациями соответствия. Их стоимость имеет лучшее соотношение к качеству.

Покупать на торговой площадке можно с большой финансовой выгодой. Каждый клиент может рассчитывать на бесплатную доставку в любой регион России при заказе на сумму свыше 7000 рублей. Программы лояльности действуют для всех постоянных покупателей. Они заключаются в начислении бонусных баллов, персональных скидок. Тем, кто вносит оплату онлайн, сразу предоставляется возможность экономии в 4%. Зарегистрировавшись на сайте, можно получить 300 рублей на покупки.

В интернет-магазине «Слепая курица» представлены все популярные модели солнцезащитных очков от торговой марки Prada. Подобрать аксессуар можно по многочисленным фильтрам, а также по новизне.