Кто пытается дискредитировать нового харьковского губернатора?
Экс-глава Администрации президента 2016-19 годов Игорь Райнин и мэр Харькова Геннадий Кернес объединились для дискредитации главы харьковской области Алексея Кучера.
Мотивы разные, но объединяет их одно - новый губернатор для них угроза. Об этом пишет "Деловая столица", передает gazeta.ua.
Сам Райнин, по данным издания, стремительно теряет влияние. Экс-глава администрации президента не смог переназначить свою протеже Юлию Светличную на первую должность в области, ввязавшись в борьбу с куратором "Слуги народа" в области Вадимом Слюсаревым. В итоге головой области стал молодой и малоизвестный в политической сфере области адвокат Алексей Кучер.
Не оправдались надежды Райнина на быструю дискредитацию нового губернатора, который должен был увязнуть в административной рутине и саботаже чиновников.
"К тому же экс-губернатор оставила хорошее наследство новому главе - подготовка к отопительному сезону была в критическом состоянии. Дошло до того, что в одном из населенных пунктов области было объявлено чрезвычайное положение. Правда через две недели работы новой команды в стенах ОГА, отопления было запущено во всех населенных пунктах. Чего не скажешь, например, о Харькове, где тепло было не во всех районах", - отмечает издание.
Кроме того, сейчас проходит аудит деятельности всех чиновников Харьковской обладминистрации, который, по данным СМИ, закончится вручением подозрений за коррупционные деяния и превышение полномочий. Журналисты отмечают, что в показаниях экс-заместителя председателя ОГА Евгения Шахненко, который обвиняется в присвоении госсредств и находится под домашним арестом, фигурирует много известных фамилий.
"Накануне встречи нового губернатора с депутатами облсовета Райнин вместе с первым заместителем председателя облсовета Коваленко обзванивали последних и требовали от них проигнорировать встречу. Но что-то пошло не так. На встрече присутствовали все ключевые депутаты", - отмечает издание. Кстати, сам Коваленко задокументирован и присутствует в показаниях Шахненко.
Из личных источников журналистам сообщили, что в противовес Райнину Кучер лично выстраивает коммуникацию с каждым депутатом, не пользуясь для этого услугами посредников. Такой подход очень отличается от пятилетнего пренебрежения, которое проявляли Райнин, а после и Светличная на своем посту.
Как результат, сейчас происходит переформатирование большинства в облсовете под нового губернатора. Кроме того, СМИ утверждают, что на первой же сессии Юлию Светличную ожидает "сюрприз".
В свою очередь мэр Харькова Шеннадий Кернес "впервые за последние 10 лет всерьез опасается проиграть выборы" и активно ищет выход на нового губернатора. По данным издания, Алексей Кучер игнорирует Кернеса, так как такую линию поведения губернатору рекомендовал занять президент Владимир Зеленский.
Председатель обладминистрации поставил задачу провести аудит хозяйственной деятельности не только области, но и Харькова для выявления основных проблем города и возможностей их оперативного решения.
"Ведь именно надуманным хозяйственным раем Кернес всегда хвастался перед своими избирателями. Хотя эта демонстративная хозяйственность всегда состояла из картонных декораций. Просто избирателям не с чем сравнить. Но теперь, когда люди начинают обсуждать, почему в области тепло есть, а в Харькове приходится греться электронагревателями, ситуация может быстро измениться. Не в пользу Кернеса", - пишет "Деловая столица".