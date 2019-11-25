Вышел трейлер нового сериала «Охотники»

Amazon опубликовал трейлер нового сериала о команде охотников на нацистов в Нью-Йорке конца 1970-х годов. Премьера сериала на Prime Video запланирована на 2020 год.



По сюжету группа охотников в 1970-е занялась выслеживанием нацистов, которые планируют построить на территории США Четвертый рейх. Обладатель премии «Оскар» Аль Пачино исполняет роль лидера охотников Мейера Оттермана.



Созданием сериала занимается режиссер картины «Прочь» Джордан Пил. Сценаристом выступит Дэвид Вейл.



Премьера запланирована на 2020 год.





