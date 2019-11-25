Украинцы недовольны непрофессионализмом нардепов - опрос

Украинцы в ноябре 2019 года преимущественно негативно относятся к тому, что большинство народных депутатов, избранных на выборах в Верховную раду в июле 2019 года, никогда не занимались политикой. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса, сказала на пресс-конференции директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина, передает РБК-Украина.



По данным опроса, 41% респондентов считают отсутствие опыта депутатов негативом, позитивом - существенно меньше (24%), а по мнению 26% это может быть и позитивом, и негативом, в зависимости от того, будут ли эти депутаты учиться и привлекать квалифицированных специалистов.



Бекешкина напомнила, что сразу после выборов, в августе 2019 года, мнения избирателей были существенно другими: негативом отсутствие политического опыта у новоизбранных депутатов считали лишь 25%, 35% оценивали это, наоборот, как позитив, а 26%, как и сейчас, видели возможности как позитива, так и отрицательную.



В целом в обществе нет единодушия в оценке формирования однопартийного большинства в Верховной раде, поддерживают такой формат 40% и не поддерживают ровно столько - 40%.



В то же время большинство граждан не удовлетворены тем, как работает сейчас Верховная Рада - 47%, против 34% тех, кого работа Верховной рады удовлетворяет (45,5%).



Опрос был проведен Фондом Демократические инициативы совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. В результате полевого этапа было собрано 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

