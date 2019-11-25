Стало известно, за сколько продают Vodafone Украина

Российская компания МТС продает Водафон Украина азербайджанскому оператору за 734 миллиона долларов, сообщает пресс-служба МТС.



Как сообщается, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса. В рамках соглашения МТС через свою 100%-ную дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100%-ную долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО ВФ Украина, за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн. Передача акций пройдет в ближайшее время.

