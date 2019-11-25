Каких, б…дь, новых лиц вам еще не хватает?

Все, тренд «новые лица» в политике поломался. Почти половина украинцев разочаровались в массовом приходе «молодых, незаангажированных политиков». Опрос провели. Социологический. КМИС и Фонд имени Илька Кучерива. Соцструктуры Сороса зафиксировали неприятие новых лиц того же Сороса. Что произошло? Куда делись миллионы потенциальных, то есть чисто латентных симпатиков Славы Вакарчука?



Почему «слуги народа», имен которых вообще никто не знал, а теперь узнает из скандальных хроник, больше не возбуждают нацию? Можно ли во второй раз избрать президентом очередного резидента «95-го Квартала»?



На эти и другие вопросы вообще не собираюсь давать ответы. Все же просто и очевидно. После визжащего и истерящего Петра Алексеевича, пугающего обывателей военным положением, избирателей потянуло на клубничку. Захотелось «новых лиц». Просто напомню, откуда взялся этот тренд. Примерно за год до президентских выборов почти все социологические конторы начали орать о «гигантском запросе на новые лица». Все надоели, давайте новых, незапятнанных, не связанных с коррупцией. В качестве квинтэссенции «нового» преподносился Слава Вакарчук. Его регулярно включали в опросы и демонстрировали уникальную динамику роста рейтинга певца ртом. Все без исключения классические партии представлялись «атавизмами». Тимошенко пора на пенсию, Медведчук и Рабинович – прокремлевская колонна, БПП – сборище барыг, «Народный фронт» уже умер. Надо избрать новые лица, и все проблемы решатся сами собой. Из месяца в месяц росло количество украинцев, убежденных в том, что будущим депутатам, членам Кабмина и президенту вовсе не обязательно иметь политический опыт. Главное совсем другие критерии. Типа честности и принципиальности. Остальное приложится.



Искусственно формируется буквально параноидальный запрос на «новые лица». Видимо, работали на Вакарчука, который рассматривался в качестве преемника Порошенко «соросятами» и американскими демократами. Но в ходе подготовки Славы к президентству выяснилось, что будущий «лидер» по основным показателям интеллектуального развития соответствует уровню Юзика

Не думаю, что социологи, работающие на Сороса (это собирательный образ), формируют новый тренд. Типа назад, к классическим партиям. Нет. Они просто констатируют, что обо…лись. Запрос на новые лица привел к появлению во власти массы «соросят», которые могут похвастаться инновациями только в деле нетрадиционной сексуальной ориентации

Давайте отмотаем еще дальше. Избрание Порошенко президентом и новой Рады. Какие месседжи разгоняли соросовские агенты? Да все те же. Нужны новые лица в политике, на ключевых должностях. Возьмите литовцев, грузин и просто бомжей из Прибалтики. Они поднимут страну из руин, восстановят экономику и победят Россию на счет раз. Кто были эти «новые лица»? Ну кроме грузин из команды Саакашвили? Мустафа Найем, Светлана Залищук, Егор Соболев и другие в том же роде. Стандартная соросовская обойма. «Надежда» украинской нации по версии журнала «Новое время». Кому принадлежит «Новое время»? Томашу Фиале, десятилетиями представляющему интересы Сороса в Украине.Вот вам и реальные методы промывки мозгов. Искусственно формируется буквально параноидальный запрос на «новые лица». Видимо, работали на Вакарчука, который рассматривался в качестве преемника Порошенко «соросятами» и американскими демократами. Но в ходе подготовки Славы к президентству выяснилось, что будущий «лидер» по основным показателям интеллектуального развития соответствует уровню Юзика. Только еще хуже. Это простая констатация факта. Ничего личного. Решили Вакарчука сделать «фронтменом» парламентских выборов. Но тоже получилось не очень. Сыграл свою роль и тот факт, что «запрос на новые лица» практически полностью перехватил Зеленский с группой малоизвестных комиков-любителей. Однако по результатам выборов (парламентских и президентских) внезапно выяснилось, что «новые лица» – это, в основном, все те же представители Сороса, получившие почти все ключевые должности в новой власти. Как так произошло? Вообще неправильный вопрос. По-иному и быть не могло, поскольку почти за тридцать лет на гранты фонда «Возрождение» и аффилированных с ним структур было воспитано не одно поколение «профессиональных политиков» типа Милованова и Нефедова. И нас всех убедили в том, что надо кардинально менять «старую, насквозь прогнившую элиту». Поменяли. Куда уж, как говорится, кардинальнее. Даже грузины могут обзавидоваться. Столько новых «слуг»… Вся монокоалиция состоит из юзиков и арахамий.Прошло три месяца активной работы новой власти, и тренд «новые лица» как корова языком слизала. Вдруг выяснилось, что стране нужны «профессионалы». Минуточку! А Гончарук, Нефедов и Милованов тогда кто? Они же могут часами мешки ворочать, проводить коучинги в стиле «задний привод» и вообще диссертации под веществами писали. Новые лица! Но стремительно растет количество респондентов, которые упрямо считают, что страна движется не в том направлении. Куда им, б…дь, надо?!Растут потихоньку рейтинги «набивших оскомину» лиц: Тимошенко, Медведчук, Бойко. У Петра Алексеевича все стабильно. Падает, как заговоренный. Если бы выборы состоялись в ноябре, «ПЕС» пролетел бы мимо Рады с результатом в два процента.Не думаю, что социологи, работающие на Сороса (это собирательный образ), формируют новый тренд. Типа назад, к классическим партиям. Нет. Они просто констатируют, что обо…лись. Запрос на новые лица привел к появлению во власти массы «соросят», которые могут похвастаться инновациями только в деле нетрадиционной сексуальной ориентации. Как результат – рейтинг Зеленского уверенно «проседает» (если использовать терминологию Андрея Богдана). Минус двадцать процентов за полгода. Нормальные такие темпы. Если команда «соросят», представленная в Кабмине, парламентском большинстве и Офисе президента, будет такими же темпами уничтожать тренд «новые лица», то нации придется задуматься над возвращением к истокам. К переходному звену между обезьяной и человеком. Его (звено) пока не нашли. Но мы сможем. Я уверен.