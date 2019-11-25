Украинских детей будут учить медиаграмотности

В украинских школах детей будут учить медиаграмотности. Об этом заявила в понедельник, 25 ноября, министр образования и науки Анна Новосад, сообщает 112 Украина.



"Я считаю, что определенная информгигиена является сверхважной компетентностью, которой должен владеть каждый, независимо от возраста. Начинать со школы работать над медиаграмотностью очень важно, и мы это сейчас вплетаем во время разработки Государственного стандарта базового образования и также будем прописывать через образовательные программы", - отметила Новосад.



Госстандарт пока дорабатывают и планируют презентовать его общественности в начале следующей весны.



Как сообщается, это стандарт 5-9 класса новой украинской школы.



"Мы говорим о воплощении новой украинской школы, и мы сейчас на этапе начальной… Нам еще необходимо 2 года, чтобы довести начальные классы, и с 2022 года у нас идет первый 5-й класс, который будет учиться по новому стандарту и где будет эта компетентность", - добавила министр.

