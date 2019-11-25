От глобального потепления спасут киты - ученые

Большие киты могут спасти человечество от глобального потепления. Об этом сообщается в докладе экспертов Международного валютного фонда, пишет Naked Science.



Эколог Ральф Чами и его коллеги утверждают, что киты способны связывать огромное количество углекислого газа. А если восстановить их популяцию, то они помогут вывести излишние парниковые газы из атмосферы.



Ученые призывают увеличить численность китообразных к уровню, который был до массовой охоты на них. На текущий момент насчитывается около 1,3 миллиона особей, ранее этот показатель составлял - 4-5 миллионов.



По подсчетам специалистов, каждый крупный кит на протяжении жизни может связать около 30 тонн углекислого газа. А после его смерти вывести эту массу из атмосферы. К примеру среднее дерево связывает всего 2,2 тонны углекислоты за столетие.



Кроме того, киты стимулируют рост фитопланктона, поглощающего углекислый газ. Увеличение биомассы фитопланктона всего на 1% позволит зафиксировать дополнительно сотни миллионов тонн, что эквивалентно посадке примерно двух миллиардов деревьев.

