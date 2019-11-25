Нафтогаз готов рассмотреть возможность получить долг от Газпрома газом

НАК "Нафтогаз Украины" готов рассмотреть предложение о получении 3 миллиардов долларов от российского ПАО "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража через поставки газа. Об этом заявил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook, передает УНН.



"Мы заметили, что мы готовы конструктивно рассматривать предложения Газпрома по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующего мирового соглашения. На сегодняшний день по окончательному и обязательному для исполнения решению Стокгольмского арбитража, который определен в нашем контракте с Газпромом как механизм разрешения споров, Газпром должен уплатить Нафтогазу примерно 3 миллиарда долларов США. Нас устраивают денежные средства, но если Газпром хочет оплатить этот долг через поставки газа, мы готовы рассмотреть такое предложение. Добавлю, что в арбитражах мы преимущественно защищаемся от исков Газпрома, и даже когда мы подаем иски с нашей стороны, то это иски о компенсации убытков от действий Газпрома, в частности из-за невыполнения Газпромом своих контрактных обязательств", - привел Витренко часть из ответа Нафтогаза на предложение Газпрома по транзиту газа.



При этом в ответе Газпрома, как продолжал Витренко, "мы отметили, что урегулирование предыдущих и новых споров между Нафтогазом и Газпромом, отзыв нашей жалобы в антимонопольный орган Евросоюза на нарушения со стороны Газпрома законодательства Евросоюза о защите конкуренции, а также урегулирования ситуации со штрафом, который Антимонопольный комитет Украины наложил на Газпром за злоупотребление доминирующим положением, не должно быть предпосылкой для продолжения транзита, поскольку новый контракт на транзит должен заключаться по европейским правилам с отделенным от Нафтогаза оператором, и такой контракт должен быть справедливыми и сбалансированным сам по себе".

