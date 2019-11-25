В Украине уменьшилось число сторонников “новых лиц” в Раде

По сравнению с августом 2019 года украинцы изменили свое мнение относительно новых лиц в Верховной Раде: 41% считают отсутствие у них политического опыта негативом, а 24% - позитивом.



Об этом сказала директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина во время пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.



"Мы сразу после выборов в августе спросили, как люди относятся к тому, что большинство вновь избранных депутатов никогда не занимались политикой. Вот тогда большинство считало, что это положительно, а меньшинство - отрицательно. Сейчас ситуация другая. Сейчас 41% считают, что это негативно, и существенно меньше, 24%, что это позитив. Ситуация изменилась. Хотя и тогда, и сейчас 25% считали, что это может быть и позитивом, и негативом в зависимости от того, будут ли эти депутаты учиться, привлекать к своей деятельности квалифицированных специалистов", - отметила Бекешкина.



Так, согласно опросу, проведенному в августе 2019 года, 34,6% считали позитивом то, что большинство вновь избранных депутатов никогда не занимались политикой, 24,9% - негативом, 26% - называли это и позитивом, и негативом, а 14,5% ответили "трудно сказать".



"Еще интересно, очевидно, что наиболее негативно оценивают опытных вновь избранных депутатов избиратели партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" и избиратели партии "Европейская солидарность", кстати, среди избирателей партии "Слуга народа" мнения тоже расходятся: 36% считают, что отсутствие политического опыта это позитив, 25% - негатив, а 31% считают, что это может быть как позитивом, так и негативом в зависимости от стремления депутатов учиться", - пояснила Бекешкина.



Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины было проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года.



Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, а в Донецкой и Луганской областях - только на территориях, контролируемых Украиной.



В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.



Опрос был осуществлен при финансовой поддержке Представительства Европейского Союза в Украине.



Кроме того, в исследовании для сравнения приводятся результаты общенациональных опросов, проведенных Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова (13-20 июня 2019 года и 16-22 августа 2018 года) и Киевским международным институтом социологии (9 - 18 августа 2019 года).

