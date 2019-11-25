Совет ЕС одобрил новый состав Еврокомиссии
В понедельник, 25 ноября, Совет ЕС одобрил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Решение Совета ЕС открывает путь к голосованию за новый состав Еврокомиссии Европейским парламентом.
В этом списке 25 еврокомиссаров, среди них представитель Венгрии Оливер Варгейи на посту еврокомиссара по вопросам политики соседства и испанец Хосеп Боррель, назначенный высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Великобритания отказалась подавать кандидатуру своего еврокомиссара, однако до сих пор остается членом ЕС.
Новый состав ЕК начнет работу 1 декабря, срок ее полномочий продлится до 31 октября 2024 года.
Источник: Новое время
15:12