Совет ЕС одобрил новый состав Еврокомиссии

В понедельник, 25 ноября, Совет ЕС одобрил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.



Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.



Решение Совета ЕС открывает путь к голосованию за новый состав Еврокомиссии Европейским парламентом.



В этом списке 25 еврокомиссаров, среди них представитель Венгрии Оливер Варгейи на посту еврокомиссара по вопросам политики соседства и испанец Хосеп Боррель, назначенный высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.



Великобритания отказалась подавать кандидатуру своего еврокомиссара, однако до сих пор остается членом ЕС.



Новый состав ЕК начнет работу 1 декабря, срок ее полномочий продлится до 31 октября 2024 года.

