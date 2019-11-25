ФГИ принял на приватизацию еще 76 госпредприятий

Фонд государственного имущества (ФГИ) принял на приватизацию еще 76 государственных предприятий, таким образом к продаже согласовано 415 объектов, сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.



"Фонд принял 76 позиций от шести министерств и ведомств, которые включают госпредприятия, единые имущественные комплексы и пакеты акций. Наибольшее количество объектов передали Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, а также Министерство инфраструктуры", - написал Сенниченко в Facebook в понедельник.



Среди переданных предприятий - Скадовский морской торговый порт, морской торговый порт "Усть-Дунайск", Институт титана и Львовский государственный ювелирный завод, отметил Сенниченко.



"Совместно с проектным офисом Минэкономики и по указу Алексея Гончарука (премьер-министра - ИФ) уже проанализировано 1,4 тыс. госпредприятий, на минувшей неделе Минэкономики начало передачу 339 предприятий в управление ФГИ и дальнейшей приватизации", - отметил глава Фонда.

