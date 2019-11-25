АМКУ поручил устранить монополию Ощадбанка на обслуживание "Карточки киевлянина"

АМКУ поручил устранить монополию Ощадбанка на обслуживание "Карточки киевлянина"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) поручил устранить монополию государственного Ощадбанка (Киев) на обслуживание муниципальной "Карточка киевлянина".

Согласно сайте АМКУ, в частности, он рекомендовал КП "Главный информационно-вычислительный центр" при рассмотрении инициативных предложений (договоров, соглашений и т.п.) субъектов хозяйствования, в том числе банков, на участие в проекте "Карточка киевлянина" не допускать нарушение установленных сроков рассмотрения таких предложений, предусмотренных законодательством.

АМКУ также рекомендовал Киевской городской госадминистрации (КГГА) при согласовании предложений, поданных КП "Главный информационно-вычислительный центр" о привлечении участников, в том числе банков, для участия в проекте "Карточка киевлянина", не допускать нарушения сроков, определенных для согласования таких предложений.

О результатах рассмотрения рекомендаций КП "Главный информационно-вычислительный центр" и КГГА обязаны уведомить АМКУ в 30-дневный срок со дня их получения, говорится в сообщении.

Согласно ему, киевляне обращались с жалобами на то, что запущенный в 2013 году проект "Карточка киевлянина" обслуживает только Ощадбанк. В частности, держателей карт беспокоили размеры и порядок взимания комиссионного вознаграждения. Между тем в 2016-2018 гг. в КГГА с предложениями о сотрудничестве в рамках указанного проекта обращались Укргазбанк и ПриватБанк (оба – Киев). Однако они длительное время не получали ответ от КГГА.

С декабря 2018 года проект был обновлен, карточка переименована в муниципальную "Карточку киевлянина". Однако с 1 января 2019 года ситуация не изменилась, Ощадбанк по-прежнему единолично обслуживает эти карточки.

"То есть, действиями органа власти созданы условия обслуживания карточки только АО "Ощадбанк" при отсутствии у него конкурентов, а льготники Киева лишены возможности выбора банка. В то же время при наличии конкуренции между несколькими банками жители города могли бы выбрать банк с более выгодными условиями обслуживания карточки", – говорится в сообщении.