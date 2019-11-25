АМКУ поручил устранить монополию Ощадбанка на обслуживание "Карточки киевлянина"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) поручил устранить монополию государственного Ощадбанка (Киев) на обслуживание муниципальной "Карточка киевлянина".



Согласно сайте АМКУ, в частности, он рекомендовал КП "Главный информационно-вычислительный центр" при рассмотрении инициативных предложений (договоров, соглашений и т.п.) субъектов хозяйствования, в том числе банков, на участие в проекте "Карточка киевлянина" не допускать нарушение установленных сроков рассмотрения таких предложений, предусмотренных законодательством.



АМКУ также рекомендовал Киевской городской госадминистрации (КГГА) при согласовании предложений, поданных КП "Главный информационно-вычислительный центр" о привлечении участников, в том числе банков, для участия в проекте "Карточка киевлянина", не допускать нарушения сроков, определенных для согласования таких предложений.



О результатах рассмотрения рекомендаций КП "Главный информационно-вычислительный центр" и КГГА обязаны уведомить АМКУ в 30-дневный срок со дня их получения, говорится в сообщении.



Согласно ему, киевляне обращались с жалобами на то, что запущенный в 2013 году проект "Карточка киевлянина" обслуживает только Ощадбанк. В частности, держателей карт беспокоили размеры и порядок взимания комиссионного вознаграждения. Между тем в 2016-2018 гг. в КГГА с предложениями о сотрудничестве в рамках указанного проекта обращались Укргазбанк и ПриватБанк (оба – Киев). Однако они длительное время не получали ответ от КГГА.



С декабря 2018 года проект был обновлен, карточка переименована в муниципальную "Карточку киевлянина". Однако с 1 января 2019 года ситуация не изменилась, Ощадбанк по-прежнему единолично обслуживает эти карточки.



"То есть, действиями органа власти созданы условия обслуживания карточки только АО "Ощадбанк" при отсутствии у него конкурентов, а льготники Киева лишены возможности выбора банка. В то же время при наличии конкуренции между несколькими банками жители города могли бы выбрать банк с более выгодными условиями обслуживания карточки", – говорится в сообщении.

