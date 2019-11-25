В Киеве повысят тариф на воду

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на днях повысившая тарифы НЭК "Укрэнерго", 22 ноября установила для ЧАО "АК "Киевводоканал" новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.



Решение было принято на заседании, проводившемся в форме открытого слушания. Пока его нет в открытом доступе на сайтах ни НКРЭКУ, ни "Киевводоканала". Однако, на интернет-странице Нацкомиссии опубликован документ, касающийся обоснования принятия постановления НКРЭКУ. В нем указаны новые тарифы на водоснабжение и водоотвод.



Тариф на централизованное водоснабжение теперь будет составлять 9,86 грн за кубометр (без НДС). Тариф на водоотвод - 7,49 грн за кубометр (без НДС).



Для сравнения, сейчас в "Киевводоканале" действуют такие тарифы:



на централизованное водоснабжение – 9,01 грн за кубометр (без НДС);

на водоотвод – 7,97 грн за кубометр (без НДС).



Таким образом, стоимость водоснабжения возросла, а водоотведения понизилась.



Решение Нацкомиссии будет оформлено постановлением и обнародовано на официальном веб-сайте и в "Информационном бюллетене НКРЭКУ", а также в Системе информационно-правового обеспечения "Лига: Закон" и юридической информационно-поисковой системе "Законодательство".

