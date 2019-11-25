В Украине в этом году у родителей уже отобрали 44 ребенка

В этом году по решению суда 44 ребенка отобрали у родителей, которых лишили родительских прав. Об этом сообщил на брифинге по противодействию и предотвращению домашнего насилия заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нижинский, передает корреспондент УНН.



"В этом году 44 ребенка были отобраны из-за результатов судебной тяжбы между родителями, между мужчиной и женщиной. Были поданы иски об отобрании детей и о лишении родительских прав", - отметил Нижинский.



По его словам, сейчас поданы иски в отношении родителей 59 детей о лишении родительских прав.



Напомним, полицейские мобильные группы по противодействию домашнему насилию вынесли уже 1200 срочных запретительных предписаний.



Только в этом году в полицию обратились более 100 тыс. человек, которые страдали от домашнего насилия.

