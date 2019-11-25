Ученые создали футболку, которая сможет заряжать смартфон

Группа итальянских и испанских ученых разработали футболку, способную заряжать мобильные телефоны. Одежду удалось создать из помидорных шкурок, сообщает пресс-служба испанского Университета Малага.



Специалисты изобрели прототип "электронного текстиля" на основе недорогих и необычных материалов - кожуры томатов.



На сегодня при производстве электронных гаджетов преимущественно используются металлы. Однако, по словам разработчиков, их проект "сделал шаг вперед", так как они сумели генерировать электроэнергию, используя легкие, более доступные и менее токсические материалы.



Ученые разработали специальную формулу, которая позволила из шкурок помидоров с добавлением углеродных наночастиц вывести экологический спирт. Когда данное вещество нагревается, то экоспирт проникает в ткань и прилипает к хлопку. В результате ткань получает такие же электрические свойства, которые образуются теллуром, германием или свинцом.



Эксперты отмечают, что при ходьбе или беге человек нагревается.



"Если человек носит футболку с такими характеристиками, разница между его телом и низкой температурой окружающей среды может генерировать электричество", — утверждают ученые.



Теперь исследователи продолжают свою работу, надеясь привести к доскональности устройства, которые можно будет встроить в "электронный текстиль". Такие ноу-хау помогут заряжать мобильный телефон без зарядного устройства и вырабатывать свет, в результате чего человек в футболке-гаджете будет заметен в темноте.



