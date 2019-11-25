ВАКС будет избирать меру пресечения Садовому в среду

Высший антикоррупционный суд будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому в среду, 27 ноября, сообщает УНН. Ориентировочное время начала судебного заседания - в 12:15. Напомним, Садовому инкриминируют злоупотребление властью. САП будет просить Садовому меру пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен.



Как сообщал УНН, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура 21 ноября вручила ему подозрение.



По его словам, речь идет о деле инвестиционной компании и ее планов строительства индустриального парка. Как рассказал Садовый, в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP, от этой компании за землю получили 54 миллиона. Компания должна была построить индустриальный парк.

