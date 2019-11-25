Министр оценивает риск прекращения транзита российского газа в 100%

Минєнерго оценивает риск прекращения транзита российского газа в 100%. Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, сообщает УНН. "Подземные газохранилища подготовлены в тех объемах для того, чтобы мы прошли со стабильным газообеспечением, теплоснабжением зимний период, когда у нас есть 100% риск того, что будет прекращена транспортировка газа.



Что это значит? У нас на 30% больше запасов, чем обычно, газа, мы с этими запасами газа можем полноценно выйти из отопительного сезона и обеспечить газоснабжение в реверсном режиме, обеспечить каждого украинца как электрической энергией так и газом", - отметил Оржель.



Как уточняет ЭП, также Оржель заявил, что в случае подписания нового соглашения о транзите с Газпромом, цена может стать одной из самых дешевых в истории переговоров.



Оржель подчеркнул, что подписание нового соглашения является абсолютным приоритетом в планах Минэнерго и отметил, что с принятием анбандлинга вопрос дальнейших контрактов будет решаться только с учетом экономической целесообразности, без всякого политического давления.



"Если мы подпишем договор на транспортировку с Газпромом, учитывая те запасы имеющихся в украинских и европейских газохранилищах, мы можем стать свидетелями одной из исторически самых дешевых цен на газ этой зимой", - резюмировал министр энергетики.



Также Оржель отметил, что транзит газа может принести госбюджету до 3 миллиардов долларов поступлений.

Ранее Газпром направил Нафтогазу официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год.



В предложении российской компании указано, что необходимыми условиями являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.



В Минэнерго предложение Газпрома назвали неприемлемым. При этом в Киеве выразили надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

