Убийство Гандзюк: суд уменьшил размер залога Мангеру

Шевченковский районный суд Киева уменьшил размер залога главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.



"Новый размер залога составляет 1 млн 152 тыс 600 грн", - сказал Ильченко.



По его словам, защита просила суд уменьшить залог до 148-ми тысяч гривен, ведь изменилась тяжесть преступления в котором подозревается Мангер.



"Раньше это было особо тяжкое преступление, а теперь тяжкое", - рассказал Ильченко.

