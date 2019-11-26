Международный суд поддержал доводы РФ по инциденту в Керчи

Гаагский суд согласился с аргументами российской стороны и счел возможным разделить процесс по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии – юрисдикционную и рассмотрение спора по существу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

"Требования Украины относительно отказа от юрисдикционного этапа и предельного сокращения сроков разбирательства оставлены без внимания", – заявили в дипведомстве.



Кроме того, каждой из сторон суд дал по шесть месяцев для подготовки меморандумов (Украина настаивала на двух месяцах), что соответствует практике межгосударственных арбитражей, сформированных на основании Конвенции 1982 года.



"Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение России в данном разбирательстве", – дополнили в МИД России.



Дипломаты подчеркнули, что Россия полностью удовлетворена решением, "в котором учтены все ее предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража".

