НАБУ: экс-директор "Львовского бронетанкового завода" скрыл квартиру в Вене и фирму в Белизе

Сотрудники НАБУ вместе с прокурорами САП завершили расследование по факту внесения бывшим главой Львовского бронетанкового завода недостоверной информации в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст.366-1 УК Украины).



Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в понедельник, 25 ноября.



"25 ноября 2019г подозреваемому и его защитнику открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.



Также в Бюро напомнили, что следствие установило, что экс-чиновник в электронных декларациях за 2016-2018 годы не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн грн.



"Среди незадекларированного имущества - квартира в Вене (Австрия) и сведения о компании, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой является бывший директор ГП "ЛБТЗ". – говорится в сообщении.



12 сентября 2019г ему сообщили о подозрении. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в августе 2017 года.

