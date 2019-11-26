"Нафтогаз" допустил заключение транзитного договора с Россией

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко допустил заключение годового контракта на транзит российского газа.



"Газпром" 18 ноября направил украинской стороне предложение продлить транзитный контракт или заключить новое соглашение на год с обязательным условием взаимного отказа от претензий в судах.



"Если "Газпром" рассматривает свое предложение как вариант на случай чрезвычайной ситуации, то есть если "Газпром" не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам", — написал Витренко в Facebook.



Он также указал, что украинская сторона не видит легитимных оснований, препятствующих заключению нового контракта на транзит по европейским правилам.



Исполнительный директор также выразил уверенность, что "Нафтогаз" успеет до конца года завершить сертификацию нового оператора газотранспортной системы.



Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно. На встрече 27 октября представители России предложили пакетный вариант решения газовых проблем. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. Однако в ответ Витренко заявил, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.

