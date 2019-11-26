В Госдуме оценили ответ "Нафтогаза" на предложение России по транзиту

Ответ "Нафтогаза" на предложение "Газпрома" о транзите газа показывает, что Киев намерен продолжать спекулировать на газовой проблеме, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.



Депутат отметил, что в последнее время даже члены Еврокомиссии удивляются тому, что Украина не идет на предложения "Газпрома", несмотря на снижение цены и преференции.



"Но Украина постоянно находит какие-то крючки для того, чтобы не заключать контракт", — подчеркнул Водолацкий в комментарии RT.



Он добавил, что Киев шантажирует этим вопросом Европу, которая зависит от транзита через Украину, пока не запущен "Северный поток — 2".



Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко уточнил, что компания готова рассмотреть вариант выплаты "Газпромом" трех миллиардов долларов по решению арбитража в виде поставок газа на эту сумму.



Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.



"Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год. При этом в российском концерне отметили, что новый договор может быть подписан только при условии отказа обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращения судебных разбирательств, отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также после отзыва ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

