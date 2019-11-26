За два года Украина нарастила импорт из России и потеряла экспорт

В январе-сентябре 2019 года Украина импортировала из России товаров на 5 млрд 416 млн долл., что на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.



При этом, экспорт украинских товаров в Россию упал. За 9 месяцев этого года Украина поставила в Россию товаров на 2 млрд 453 млн долл., что на 16,5% меньше, чем в январе-сентябре 2017 года.



Конкретной структуры закупок с РФ Госстатистики не приводит.



Напомним, что Китай и Россия вошли в тройку крупнейших торговых партнеров Украины.

