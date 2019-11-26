Мультфильм "Холодное сердце-2" установил рекорд в прокате

Анимационный фильм "Холодное сердце-2" дебютировал 22 ноября в кинотеатрах Северной Америки и за первый уикенд собрал $127 млн. Картина показала лучший ноябрьский старт среди всех мультфильмов в истории, сообщает специализированный сайт Box Office Mojo в понедельник, 25 ноября.



Отмечается, что в рейтинге самых кассовых мультфильмов все времен Холодное сердце-2 не смогло обогнать лишь "Суперсемейку-2" ($182 млн) и "В поисках Дори" ($135 млн долларов), но эти ленты выходили в июне.



В международном прокате "Холодное сердце-2" заработало еще $223 млн. Мультик дебютировал на первом месте проката на 37 рынках и показал лучший дебют среди всех анимационных фильмов. Ранее рекорд принадлежал картине "Ледниковый период 3: Эра динозавров" ($152 млн).



Самыми крупными международными рынками для "Холодного сердца-2" стали Китай ($53 млн), Корея ($31,5 млн), Япония ($18,2 млн), Великобритания ($17,8 млн) и Германия ($14,9 млн).



Таким образом, общие сборы картины на данный момент составляют $350,2 млн. Ожидается, что "Холодное сердце-2" станет шестым фильмом студии Disney, который преодолеет отметку в миллиард долларов в этом году.





