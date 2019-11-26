Исследователи доказали вред соевых продуктов

Исследователи доказали вред соевых продуктов

Продукты из сои набирают все большую популярность, особенно на фоне распространения вегетарианства. Соевыми продуктами заменяют мясо, пишет "Российская газета". Французские эксперты предупреждают: соя может быть опасна, особенно генетически модифицированная. Помимо ГМО-рисков, соя содержит высокий уровень фитоэстрогенов. Эти растительные соединения воздействуют как полноценные эстрогены - половые гормоны.

Организация UFC-Que Choisir проверила 55 различных продуктов на основе сои, которые включали в себя десерты, готовые блюда, соусы и напитки. Оказалось, всего одна порция этих продуктов может содержать фитоэстрогены в пять раз больше той нормы, которую Французское агентство по безопасности пищевых продуктов, окружающей среде и охране труда (ANSES) считает безопасной. По этой причине, ученые советуют беременным женщинам и маленьким детям избегать пищи на основе сои. Остальным же не стоит потреблять более одной порции соевых продуктов в день.

Также было установлено, что соевые культуры обильно опрыскиваются гербицидами - канцерогенными соединениями. Плюс, в соевых бобах есть соединения, способные снизить усвоение организмом цинка, железа, магния и кальция, изменить усвоение белка. Эти же соединения блокируют синтез гормонов щитовидной железы, потенциально вызывая рак щитовидной железы и гипотиреоз.