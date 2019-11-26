Исследователи доказали вред соевых продуктов

Продукты из сои набирают все большую популярность, особенно на фоне распространения вегетарианства. Соевыми продуктами заменяют мясо, пишет "Российская газета". Французские эксперты предупреждают: соя может быть опасна, особенно генетически модифицированная. Помимо ГМО-рисков, соя содержит высокий уровень фитоэстрогенов. Эти растительные соединения воздействуют как полноценные эстрогены - половые гормоны.



Организация UFC-Que Choisir проверила 55 различных продуктов на основе сои, которые включали в себя десерты, готовые блюда, соусы и напитки. Оказалось, всего одна порция этих продуктов может содержать фитоэстрогены в пять раз больше той нормы, которую Французское агентство по безопасности пищевых продуктов, окружающей среде и охране труда (ANSES) считает безопасной. По этой причине, ученые советуют беременным женщинам и маленьким детям избегать пищи на основе сои. Остальным же не стоит потреблять более одной порции соевых продуктов в день.



Также было установлено, что соевые культуры обильно опрыскиваются гербицидами - канцерогенными соединениями. Плюс, в соевых бобах есть соединения, способные снизить усвоение организмом цинка, железа, магния и кальция, изменить усвоение белка. Эти же соединения блокируют синтез гормонов щитовидной железы, потенциально вызывая рак щитовидной железы и гипотиреоз.

