Потепление с мокрым снегом, дождем и гололедом ожидается в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 27 ноября, синоптическая ситуация в Украине изменится: с юго-запада Европы начнет поступать более теплый и влажный воздух, поэтому температура немного повысится, а в юго-восточную часть страны атмосферные фронты принесут умеренные осадки, сообщает во вторник Укргидрометцентр.



В среду в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях дождь, ночью местами с мокрым снегом, в западной части ночью, утром морось, местами туман и гололед; на остальной территории без осадков.



Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; в западной и южной частях ночью около 0°, днем 3-8° тепла, на Закарпатье и в Крыму 10-12°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 ноября самая высокая температура днем была 14,4° в 1898г., самая низкая ночью -15,1° в 1892г.



На 28 ноября синоптики прогнозируют ночью в западных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях мокрый снег и дождь, местами гололед, днем на западе страны небольшой, на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и побережье морей 1-6° тепла; днем 0-5° тепла, в большинстве южных и западных областей 4-9° тепла, в Одесской области и Крыму до 12°.



В Киеве - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

