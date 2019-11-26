Президенты Украины и Эстонии подписали заявление о сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Керсти Кальюлайд по результатам встречи 26 ноября подписали совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.



Президенты отметили далеко идущие двусторонние отношения и значительный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества. Построив крепкое партнерство, Украина и Эстония разделяют видение единой и свободной Европы.



Президент Кальюлайд подтвердила неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.



Президенты подтвердили свою твердую приверженность международному праву и основным принципам международных отношений. Они призвали Российскую Федерацию отменить незаконную оккупацию Крыма и прекратить свою агрессию продолжается на Донбассе.



Президенты договорились активизировать двустороннее сотрудничество на международной арене, особенно во время непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН на 2020-2021 годы, с целью содействия мультилатерализму, уважению международного права, демократии, прав человека и верховенства права, также учитывая последствия российской агрессии против Украины.



Президент Зеленский подчеркнул важность гуманитарной, финансовой, технической и другой помощи, которую оказывает Эстония, в частности осуществление медицинской реабилитации украинских военнослужащих, раненых на Донбассе.



Президенты согласились, что комплексные реформы в Украине улучшают уровень жизни украинцев, деловую среду и обеспечивают устойчивый экономический рост. Таким образом, Украина сделает весомый вклад в европейскую безопасность и благополучие. Президент Кальюлайд подтвердила намерение Эстонии продолжать поддержку программы реформ в Украине и подчеркнула важность верховенства права как краеугольного камня развития и успеха Украины.



Президенты договорились активизировать сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора, в том числе путем использования соответствующего опыта и лидерства Эстонии в этих сферах.



Президенты подтвердили европейские стремления Украины и согласились с важностью использовать в полной мере потенциал Соглашения об ассоциации, продолжая выполнять свои обязательства, углубляя отраслевую интеграцию и приближение регуляторных норм между Украиной и ЕС.



Президенты положительно оценили процесс консультаций относительно будущего инициативы Восточного партнерства и согласились с важностью определения стратегических целей его развития, подтвердив приверженность принципам дифференциации, инклюзивности и обусловленности.



Президенты подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества в области энергетической безопасности и подчеркнули важность достижения договоренностей в ходе трехсторонних газовых переговоров с учетом интересов Украины как транзитной страны для экспорта газа.



Президенты констатировали, что гуманитарное и культурное сотрудничество остается важной частью двусторонней повестки дня и будет направлена ​​на содействие человеческим контактам, разработке новых инициатив и реализации совместных проектов в сферах образования, здравоохранения, туризма и др.

