Количество жертв землетрясения в Албании возросло до девяти

В результате мощного землетрясения в Албании число погибших возросло до 9 человек.



Об этом сообщает Euronews Albania.



По меньшей мере 9 человек погибли и сотни пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4 в Албании утром во вторник", - говорится в сообщении.



Сейчас в районах города Дуррес помогают в спасательных опарациях более 300 солдат и полицейских.







Местная власть предупреждает, что ожидаются повторные толчки.



Как сообщалось, сильное землетрясение мощностью 6,4 балла произошло во вторник утром в Адриатическом море у побережья Албании, оно также ощущалось в Косово и Греции.

