Кредиты онлайн: как выбрать надежный сервис

Микрокредитование положительно оценили многие граждан Украины. Теперь, чтобы получить деньги, не требуется обращаться в банк, к родственникам и знакомым. Нужен только паспорт и налоговый номер, средства перечисляются на банковскую карту в любое время суток.



Что учесть при выборе МФО?

Высокий спрос на быстрые кредиты, создает условия для создания новый финансовых компаний. Решив оформить кредит онлайн, не стоит подвергаться соблазну как можно быстрее получить деньги. Стоит уделить время на поиск надежного сервиса.

На сайте МФО должна содержаться информация о регистрации и юридическом адресе. Лучше если есть возможность визуально увидеть отсканированные правоустанавливающие документы с подписями и печатями.

Надежные компании, работающие на рынке финансовых услуг не первый год, лояльно относятся к клиентам. Условия кредитования должны быть подробно описаны, а именно:

размер процентной ставки;

способы погашения займа;

размер штрафа или пени в случае просрочки;

ответственность за неуплату.

Немаловажно и то, чтобы имелась возможность пролонгации договора, ведь от незапланированных ситуаций никто не застрахован. А возможность досрочного погашения кредита с перерасчетом комиссии, позволит сэкономить деньги.

Так, сервис «Гоуфингоу» входит в состав международной холдинговой компании, предоставляющей финансовые услуги не только на территории нашей страны, но и в Литве, Дании, Чехии.

На сайте компании Gofingo.com.ua предоставлена полная информация о деятельности, реквизитах, условиях кредитования. В результате многолетнего опыта созданы прозрачные, понятные возможности для получения кредита онлайн.

Что предлагает компания Гоуфингоу

Процедура оформления кредита онлайн в компании Гоуфингоу проста, не требует много времени. На сайте компании можно воспользоваться виртуальным калькулятором, выбрать сумму и срок пользования средствами. В зависимости от этих данных система рассчитает:

размер дневной комиссии;

дату возврата средств;

общую сумму, подлежащую к уплате.

Новые клиенты могут оформить кредит на суму до 7 000 гривен, на срок от 1 до 30 дней. Минимальная сумма займа составляет 500 гривен.

Чтобы получить деньги, необходимо:

заполнить заявку;

провести верификацию банковской карты;

дождаться решения. Оно поступит в СМС-сообщении.

Погасить кредит также просто, как и его оформить. Для этого стоит воспользоваться личным кабинетом и банковской картой, или перевести наличные в кассе банке, указав реквизиты компании.