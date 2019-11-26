Украина не вмешивается во внутренние дела США - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не вмешивается во внутренние дела США, и сейчас нет никакого блокирования помощи с американской стороны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе совместной с президентом Эстонии Керсти Кальюлайдс пресс-конференции в Таллинне.



«Я, честно говоря, не очень люблю комментировать эту историю (телефонного разговора президентов США и Украины, из-за которого началась официальная процедура импичмента лидера США - УНИАН), вы же читали все. Все, что было очень секретно, все откровенно прочитали», - заявил он.



«Мы не вмешиваемся в выборы, в геополитику США. У нас есть наша независимая Украина. Мы говорили с нашим стратегическим партнером - США. Никакого блокирования помощи сейчас нет, но не из-за моего разговора по телефону. А все, что было в разговоре, вы читали», - добавил глава государства.



Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что президент Дональд Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.



В СМИ предполагали, что в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена.



Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.



25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена.



30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.

