СБУ подозревает заместителя мэра Славянска в терроризме

Следователи СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, сообщили о подозрении одному из заместителей городского головы Славянска за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создание террористической группы или террористической организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.



"Досудебным следствием установлено, что в апреле 2014 года во время его председательства на сессии горсовета депутаты приняли решение о проведении фейковых референдума и назначение лидера одного из бандформирований главой исполкома горсовета", - сказано в сообщении.



По данным СБУ, чиновник также способствовал легализации пророссийских боевиков через создание так называемой "народной дружины".



СБУ подозревает заместителя мэра в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

