В “Слуге народа” около 500 членов партии - Корниенко

В политическую партию "Слуга народа" сейчас входят около 500 человек.



Об этом в интервью hromadske.ua сказал председатель партии Александр Корниенко.



“Да, в партии около 500 членов”, - сказал Корниенко, отвечая на вопрос.



Он добавил, что небольшое количество членов партии является принципиальной позицией.



"Принять всех желающих в партию мы всегда успеем, но качество этих людей могло быть разное Когда мы начинали президентскую кампанию, у нас был очень большой волонтерский проект «ЗЕкоманда». Очень много людей из этого проекта сразу говорили, что политическая мотивация их не интересует, и во власть они идти не собираются", - рассказал Корниенко.



Он уточнил, что не все народные депутаты от фракции "Слуга народа" являются членами партии.



"Депутатов-членов партии, я думаю, около 50 сейчас, может, где-то 60-70. Продолжается процесс - они пишут заявления", - сказал Корниенко.

