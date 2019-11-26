На Волыни пограничники продавали амфетамин

В Волынской области двое военнослужащих Луцкого пограничного отряда попались на продаже наркотиков, сообщили в пресс-службе СБУ.



Мужчины сбывали в городе крупные партии амфетамина и марихуаны. Им уже сообщили о подозрении. Теперь им грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Также не так давно в Донецкой области следователи Государственного бюро расследований передали в суд дело сотрудника Службы безопасности Украины, которого обвиняют в продаже каннабиса.

