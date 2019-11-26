Польша вывезла из Британии 100 тонн своего золота

Польша вывезла из Британии 100 тонн своего золота

Национальный банк Польши завершил масштабную операцию по вывозу из Великобритании 100 тонн золота, которые были отправлены туда в 1939 году, после начала Второй Мировой войны. Операция проходила секретно, сообщило накануне издание RMF24.

Отмечается, что в перевозке бли задействованы несколько тысяч человек, большей частью из банковских служб безопасности. Слитки в течение ноября доставляли в страну самолетами, которые приземлялись в аэропортах Варшавы и Познани. Всего было совершено восемь рейсов.

Затем золото развозили на синих грузовиках под охраной десятков военных в хранилища по всей Польше. Общая стоимость груза составляет примерно 4,2 млрд евро. Некоторую часть Центральный банк Англии оставил себе для текущих расчетов.

Польское золото попало в Англию через Украину, Румынию, Турцию, Сирию, Ливан и Францию. Там оно хранилось почти 80 лет.

По состоянию на июль 2019 года золотой запас Польши составляет 228,6 тонн. Это 11 место в Европе и 22 среди всех стран в мире.