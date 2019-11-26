Федина о подозрении: Кнопкодавство – похвально, изнасилование – законно

С сегодняшнего дня можно говорить о существовании «режима Зеленского». Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» София Федина.



Она перечислила условия, в которых, по ее мнению, Украина живет в настоящее время.



«Давление на силовые органы – законно. Насилие – законно. Участие в антимайданах – похвально. Преследования и пренебрежение к военным –законно. Зачистка дел Майдана – законно», — написала он.



Не лучше, считает нардеп обстоят дела и в парламенте.



«Заказ проституток — похвально. Зарплаты в конвертах – похвально. Кнопкодавство — похвально», — добавила она.



Парламентарий считает, что с приходом новой власти за несколько месяцев работы президента и 9-го созыва Рады государство скатилось в реальность, где «Защита государства и собственное мнение – преступление».



«Вам решать, в каком государстве жить», — резюмировала она.

