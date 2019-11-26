Кабмин создаст Агентство развития туризма

Министерство культуры, молодежи и спорта работает над созданием в Украине Агентства развития туризма, которое будет выполнять функции центрального органа исполнительной власти в сфере туризма.



"Мы работаем над созданием Агентства развития туризма… Сейчас идет процесс проталкивания в Кабмин постановления о создании Агентства развития туризма", - сообщил государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко во время форума, посвященного презентации Стратегии развития туризма Украины от Европейского банка реконструкции и развития.



Агентство развития туризма будет заниматься рынок гостеприимства и продвижения туристической Украины в мире, написал на своей странице в Facebook председатель Ассоциации индустрии гостеприимства Александр Лиев.



Как сообщил президент Национальной туристической организации Иван Липтуга, в проекте бюджета на 2020 год на развитие туризма заложено 240 млн грн.

