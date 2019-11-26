Шевченко - в десятке лучших тренеров сборных 2019 года по версии IFFHS

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров национальных команды по версии IFFHS.



Украинский наставник занял восьмое место, набрав 41 очко.



На первой позиции оказался тренер сборной Португалии (112), на второй - наставник Бразилии Тите (102), на третьей - Роберто Мартинес (97), возглавляющий команду Бельгии.



Также в первой десятке оказались Дидье Дешам (Франция, 87), Джамель Бельмади (Алжир, 61), Гарет Саутгейт (Англия, 45), Роберто Манчини (Италия, 42), Рикардо Гарека (Перу, 22), а также поделившие 10-11 места Николя Дюпюи (Мадагаскар, 11) и Феликс Санчес (Катар, 11).



Напомним, что с Шевченко сборная Украины выиграла свою группу в Лиге наций, а также досрочно квалифицировалась на Евро-2020.

