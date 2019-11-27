Украина спустилась на 11 пунктов в рейтинге простоты уплаты налогов Paying Taxes 2020

Украина спустилась на 11 пунктов до 65-го места в ежегодном рейтинге простоты уплаты налогов Paying Taxes 2020, который составляет Всемирный банк и аудиторская компания PwC.



Согласно исследованию, бизнес тратит 327,5 часа в год на налоговый учет, а по длительности учета НДС Украина заняла 176 место из 190.



Согласно материалам исследования, Польша спустилась с 69 места на 77, Молдова улучшила свой показатель с 35 до 33 места, Беларусь не изменила свое место в рейтинге – 99, а Россия опустилась с 53-го на 58-е.



Список возглавили Бахрейн, Гонконг и Катар.

