Дефицит госбюджета вырос в пять раз

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 30,278 миллиарда гривень, что в 5 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственная казначейская служба.

Так, сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 643 миллиона гривень против профицита годом ранее.



Ранее премьер-министр Алексей Гончарук назвал новые цифры госбюджета на 2020 год. В проекте бюджета-2020 закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен, а также заложены рекордные 73,7 млрд гривен на дорожную инфраструктуру.



Также сообщалось, что оборонный бюджет-2020 будет рекордным. На следующий год на национальную безопасность и оборону предусмотрены расходы в размере 245,8 млрд грн.

