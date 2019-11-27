Черника привлекла внимание кардиологов

Ягоды, включенные в рацион, способны снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они полезны и для групп повышенного риска, и для здорового населения. В частности, исключительно полезна черника.



Она богата полифенолами, клетчаткой. Эта ягода действует как антиоксидант и помогает в метаболизме глюкозы. Черника инициирует подавление воспалительных процессов, в том числе в миокарде, и задерживает образование клеток, содержащих холестерин. Таким образом снижается риск закупорки сосудов, развития атеросклероза и нормализуется содержание липидов.



Специалисты считают хорошим способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний употребление одной чашки черники в день. Правда, это не означает, что можно полностью забыть о принципах здорового образа жизни.

