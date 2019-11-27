Ожирение разрушает головной мозг

Неврологи из Университета Сан-Паулу установили, что на фоне ожирения у подростков наблюдаются серьезные повреждения и воспалительные процессы в структуре двух отделов головного мозга. В отчете специалистов говорится: "Мы показали, что эти структурные изменения и связанные с ними воспалительные процессы сопровождались аналогичными сдвигами в концентрации инсулина и лептина - гормонов, важных для обмена веществ и регулирования аппетита. В будущем мы планируем повторить подобные замеры на подростках, которые прошли курс лечения от ожирения, для оценки того, обратимы ли эти изменения".



Ученые проводили МРТ-сканирование мозга подростков и анализ их крови. Сканирование позволило отследить потоки крови и прочих жидкостей в мозолистом теле и под глазничными бороздами. Выяснилось: при ожирении эти потоки были слабее обычного. При этом ослабление активности в мозге коррелировало с повышением концентрации TNF-альфа и интерлейкина-6. Эти соединения связывались с развитием воспаления.



По словам ученых, две зоны мозга, которые привлекли внимание, отвечают за самоконтроль, обработку эмоций и регулирование аппетита. Параллельно эксперты выявили изменения в концентрации лептина и инсулина - гормонов, отвечающих за обменные процессы и чувство голода.

