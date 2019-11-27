Война на Украине должна закончиться

Если послушать американских дипломатов, которые в последнее время являются на Капитолийский холм как на парад, то есть «явная и очевидная» опасность, что Америка впервые за почти тридцать лет не сможет предоставить украинскому режиму в Киеве помощь в размере около полумиллиарда долларов, благодаря которой тот держится на плаву.

Конечно, в свое время были успехи. Благодаря Европе и Америке бывшая Чернобыльская АЭС украсилась солнечными батареями, за которыми вскоре последуют ветряные электростанции. Как мило. Энергетическую проблему Украины эти возобновляемые источники, конечно, не решат, но зато утешат миллионы поклонников сериала от «Эйч-би-оу» (HBO). В самом деле, если Киев после многих лет лишится транзитных сборов за транспортировку российского газа, зияющая дыра в бюджете, — а латать ее придется Вашингтону, — станет еще больше.



Этот момент требует внимательно проанализировать знаменитый телефонный звонок Трампа украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором два лидера пустились в рассуждения о том, насколько слабой оказалась поддержка со стороны Берлина и Парижа. Возможно, размолвку союзников по НАТО удастся решить, если американская элита напомнит им о суровой реальности и вызовах европейской безопасности? А может, угроза в принципе не столь серьезна? И правда ли, что Украине со всеми ее слабостями суждено стать поворотным моментом международной политики, как утверждают полчища ее сторонников в Вашингтоне?



Эта почтенная толпа вряд ли обрадуется, когда узнает, что 1 ноября Минтранс России объявил, что железнодорожное сообщение между Крымом и материковой Россией начнется до конца 2019 года. Было объявлено расписание — поезда помчатся из Санкт-Петербурга и Москвы в Симферополь и Севастополь. Поедут они, разумеется, по знаменитому Крымскому мосту, по которому в прошлом году с большой помпой запустили автомобильное движение.



По состоянию на конец октября, как свидетельствует один российский отчет, на мосту велись испытания с помощью «тяжелых технических железнодорожных составов» из локомотивов с двадцатью тремя вагонами. Общий вес испытательного поезда со щебенкой составил 2 400 тонн. Ожидалось, что грузовые перевозки по мосту начнутся в июне 2020 года, но произошла небольшая задержка — по-видимому, из-за развернувшихся в Керчи археологических раскопок. Было открыто поселение, датированное между третьим и пятым веком до нашей эры.



Между тем легковые и грузовые автомобили уже вовсю ездят по новому мосту. Пиковый уровень в 36 тысяч автомобилей был достигнут в середине августа 2019 года. Наряду с этим признано, что придется усовершенствовать местную автодорожную сеть — в непосредственной близости от моста возникают пробки. Так, уже разрабатывается план строительства автомагистрали в город Краснодар на материке, примерно в 80 километрах к востоку от Керчи.



Рельсы на мосту были уложены в июле 2019 года. Российские специалисты обещают, что благодаря точной сварке поезда поедут по рельсам плавно и почти бесшумно. На побережье по обе стороны моста установили шумозащитные экраны.



Открытие железнодорожной линии — несомненная веха в интеграции полуострова с материковой Россией, не в последнюю очередь потому, что россияне обожают длительные поездки на поезде (эту привычку они унаследовали с советских времен). Поездам россияне доверяют больше, чем национальной авиации, у которой немалые проблемы. Что еще важнее, перевозка тяжелых грузов с материка откроет новые перспективы для развития полуострова. Так что вопреки желанию западных прогнозистов выставить Россию в упадке, их картина, как мы видим, не вполне соответствует действительности. Немаловажно и то, что российская экономика остается в числе крупнейших в мире. Это объясняет, почему Кремлю по-прежнему по карману столь масштабные национальные проекты, несмотря на значительные экономические трудности.



Кто знает, может, сейчас — как раз подходящий момент для американских читателей пересмотреть отношение к крымской дилемме. В самом деле, есть масса причин, почему внешнеполитическому ведомству США пора, как дипломатично выразился Мик Малвейни (Mick Mulvaney), «смириться» насчет черноморского полуострова. Ниже мы насчитали десять таких причин.



Во-первых, аннексия прошла сравнительно бескровно, выразив чаяния простых крымчан. На фоне всплесков насилия по всему миру от Мьянмы до Ливии и Мексики вряд ли можно считать это серьезной проблемой.



Во-вторых, знатоки истории подтвердят, что собратьям-украинцам Крым подарил советский лидер Никита Хрущев в 1954 году — так сказать, потехи ради.



В-третьих, продолжая историческую тему, можно сказать, что во имя Крыма русские пролили реки крови — как в Крымской войне, так и во Второй мировой, и, пожалуй, это один из тех эпизодов, которые спасли мир от нацизма.



В-четвертых, следует отметить, что на протяжении всего постсоветского периода у России имелась в Крыму гигантская военно-морская база. Отсюда следует, что Москва всегда рассматривала полуостров как ключевую область национального интереса.



В-пятых, весь хаос распада СССР невозможно осмыслить в масштабах национальных границ. Таким образом, государственные границы останутся шаткими еще десятилетия вперед. Это вполне логическое развитие событий, которое не угрожает национальной безопасности США, — разве что с точки зрения поддержания стабильности и противодействия экстремизму.



В-шестых, следует отметить, что неолиберальная привычка буквально насаждать международное право стала крупной проблемой мировой политики. В этом конкретном случае юристы-международники могут долго пребывать в стране фантазий с убеждением, что однажды в будущем Крым вернется к Киеву, и что это «преступление» выходит за рамки всех приемлемых норм, но остальная часть человечества хотела бы вернуться к нормальной жизни.



Отсюда седьмой пункт: крупные европейские страны — вроде Италии — от крымских санкций давно устали. Давайте полюбопытствуем, насколько здоровее окажутся европейские экономики (включая немецкую), если Брюссель откажется от политики вредных заблуждений.



В-восьмых, можно с полным основанием заявить, что эта враждебная политика санкций не только привела к расколу в рядах НАТО, но и мешает североатлантическому альянсу действовать сообща против угроз безопасности, включая терроризм, иммиграцию и несостоявшиеся государства на своей периферии.



Девятая причина заключается в том, что нарастающая напряженность вокруг Крыма может — из-за элементарного недопонимания — привести к реальному военному противостоянию между США и Россией, которое в кратчайшие сроки может вылиться в ядерный конфликт.



И наконец, в-десятых и самых важных, разумно рассчитывать, что Москва в конечном счете согласиться компенсировать Киеву утрату полуострова, — когда тот смирится с ней окончательно. Формы у этой компенсации могут быть самые разные — от выгодных газовых сделок до прекращения помощи мятежникам на востоке Украины и разрешением вступить в НАТО без контрмер.



Возможно, американским дипломатам следует прекратить талдычить одно и то же, разжигая застарелую напряженность времен холодной войны, и вместо этого договориться о «великой сделке», чтобы придать европейской безопасности новый, куда более положительный курс. И эта перспектива отнюдь не надуманная.



Пока что украинцы и другие жители Юго-Восточной Европы переживают не столько из-за спектакля вокруг импичмента, сколько из-за того, включится ли грядущей зимой в их домах отопление. Увы, наладить поставки сжиженного природного газа из США в Одессу нельзя — танкеры через Босфор не пускают турки. Поскольку отношения между Вашингтоном и Турцией переживают рекордное охлаждение, рассчитывать, что это решение будет отменено, нельзя. Зато повод для радости, возможно, выдастся американским нефтяникам — если на Украину хлынет американская нефть. Будет ли это экономически выгодно или экологически безопасно, неясно. Впрочем, если президент Трамп прекратит, как и обещал, войну в Афганистане, то пару из десятков сэкономленных миллиардов вполне можно будет пустить на строительство в Киеве ветряков.



Загвоздка в том, что коррупция от этой помощи, судя по всему, лишь крепнет, хотя деньги формально идут как раз на борьбу с ней. Судя по красноречию, которое расточают американские дипломаты и эксперты-«украиноведы» о якобы главной угрозе американской внешней политике, они не успокоятся, пока не увидят, как противотанковые ракеты и снайперские винтовки американского производства наносят огромные потери российским войскам на востоке Украины.



К счастью, большинство украинцев мудрее и прагматичнее. Они знают, что за такими «успехами» на поле боя неминуемо последуют российские воздушные и ракетные удары разрушительной силы. А еще они хорошо понимают, что ни американцы, ни европейцы не приедут и не спасут их от этой печальной участи.



И тем не менее бессмысленное кровопролитие на востоке Украины продолжается.

