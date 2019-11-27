Нейросеть смешала старых и новых персонажей «Звездных войн» и «Мстителей»

В YouTube появилось видео с участием старых и новых персонажей «Звездных войн» и «Мстителей», которые общаются и взаимодействуют друг с другом. Вместе их свела нейросеть, которая создала новую киновселенную из любимых многими героев.



В ролике Том Хиддлстон, который играет Локи в «Мстителях», появляется в образе Уилхаффа Таркина и общается с принцессой Леей, а в бонусной сцене в образе принцессы перед зрителями предстает уже Николас Кейдж.





