ГПУ уволила прокурора Кулика

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика. Об этом Рябошапка рассказал в комментарии РБК-Украина.



Генпрокурор подтвердил, что приказ подписан 22 ноября.



"Кулик уволен из ГПУ из-за непрохождения аттестации. Это правда", - сообщил он.



Отметим, 24 октября Кулик не пришел на переаттестацию для работы в Офисе генерального прокурора.



Напомним, ранее издание The New York Times писало, что Кулик, возможно, замешан в коррупционном скандале с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена. По информации издания, именно Кулик готовил документы с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings.



Также Кулик был фигурантом журналистского расследования программы Bihus.info. По данным журналистов, Кулик стал собственником двух квартир в элитном жилом комплексе в Киеве и заказал строительство дополнительной жилплощади на крыше этого дома.



В 2016 году Национальное антикоррупционное бюро расследовало против Кулика уголовное дело по факту незаконного обогащения, но из-за решения Конституционного суда дело было закрыто.

