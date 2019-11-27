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Разумков назвал дипломатический путь единственным для возвращения оккупированных территорий
Дипломатический путь является единственно возможным для возвращения Украине ее оккупированных территорий, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Мы сегодня находимся в достаточно тяжелом положении: в Украине продолжается война, Украина борется на разных фронтах за свою целостность и возвращение временно оккупированных территорий. Я хотел бы вас заверить, что мы приложим максимум усилий и для себя принимаем как единственно возможный путь - это дипломатический путь решения этой проблемы", - сказал Разумков, открывая 12-ю сессию парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в среду в Киеве.
При этом спикер подчеркнул, что существуют "красные линии", которые нельзя переступать: "не может быть торговли своими территориями и своими гражданами".
"Это принципиально и, я думаю, что и мы как депутаты, Верховная Рада, и вы, как представители своих стран (представители стран-членов ГУАМ - ИФ). Очень хорошо понимаете, что нет ничего более ценного, чем граждане государства и земля, на которой они проживают", - отметил Разумков.
Членами ГУАМ в настоящее время являются Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина.